Spotify sluit deal met Sony Music

Dat concern is nu volgens Billboard en The Verge het tweede grote muziekbedrijf dat met Spotify in zee gaat. Eerder ging Universal al overstag. Bij die deal is afgesproken dat Universal nieuwe albums twee weken lang mag weren van de gratis versie van Spotify. Betalende gebruikers hebben op die manier een streepje voor.

Dat die afspraak in de overeenkomst werd opgenomen, was voor Taylor Swift het sein om weer terug te keren op Spotify. In 2014 haalde ze haar muziek weg omdat ze het niet vond kunnen dat de gratis gebruikers zonder te betalen naar haar songs konden luisteren. Omdat Spotify liet zien bereid te zijn onderscheid te willen maken tussen betalende en niet betalende klanten, wilde de zangeres laten merken dat ze de deal met Universal steunde. Het is overigens onduidelijk of die afspraak ook met Sony is gemaakt.