Openluchtmuseum Eindhoven decor vikingfilm

Dat meldt Omroep Brabant. Het openluchtmuseum biedt het juiste decor voor scènes uit de film die speelt in de vroege Middeleeuwen.

Het historisch filmepos gaat over over de kerstening, de sagen en legenden van de Friese koning Radboud. Het jaartal 754 verwijst naar het jaar waarin Bonifatius bij Dokkum werd vermoord. Het verhaal speelt gedeeltelijk af in Dorestad, destijds het grootste handelscentrum van Europa op de grens tussen de heidense en christelijke wereld.

De film wordt geproduceerd door Klaas de Jong, die eerder met Reiné samenwerkte voor de film Michiel de Ruyter. Voor de opnames in Eindhoven zoeken de makers nog vikingachtige figuranten.

Behalve in het Prehistorisch Dorp vinden de opnames onder meer plaats in ruige natuurgebieden in het noorden van Europa, in Duitsland, Denemarken en op historische plaatsen van de Vikingen.