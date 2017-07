Felipe en Letizia vertrokken naar Londen

Felipe en Letizia vertrokken dinsdag alvast naar Londen waar ze zich in alle rust in een hotel kunnen voorbereiden op de plechtigheden die woensdag in de Britse hoofdstad beginnen. Bij de afscheidsceremonie was namens de Spaanse overheid Ana Pastor aanwezig, die sinds een jaar voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is.

Felipe en Letizia nemen meerdere Spaanse ministers mee op hun eerste driedaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, dat bedoeld is om de Spaans-Britse betrekkingen verbeteren. Het reisgezelschap bestaat ook uit onder anderen minister Alfonso Dastis van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, staatssecretaris Jorge Toledo van Europese Zaken en staatssecretaris María Luisa Poncela van Handel.