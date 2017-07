Vrouw Paul Weller bevallen van dochtertje

Het meisje heeft de naam Nova gekregen en werd afgelopen weekend geboren. Volgens een statement op de site van Weller mocht hij zijn dochter opvangen en was het een „prachtige bevalling zonder assistentie.” Hannah is thuis bevallen.

De naam van het meisje is niet zomaar gekozen. Op het album van Weller dat in mei uitkwam, A Kind Revolution, staat ook een nummer dat Nova heet.

Het stel had al twee kinderen, een tweeling van vijf, John Paul en Bowie. De voormalige frontman van de punkband The Jam was voor Hannah getrouwd met Samantha Stock met wie hij twee kinderen heeft. Met zijn eerste vrouw Dee C. Lee heeft hij ook twee kinderen en ook heeft hij nog een dochter met visagiste Lucy, met wie hij nooit trouwde.