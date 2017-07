Zoektocht naar Aladdin verloopt stroef

De productie voor de film zou deze maand beginnen, maar voorlopig wordt er over de hele wereld nog druk verder gezocht naar de acteur die Aladdin moet spelen. Disney en regisseur Guy Ritchie willen het liefst iemand afkomstig uit het Midden-Oosten of India, die behalve acteren ook kan zingen.

Volgens The Hollywood Reporter had de studio interesse in Dev Patel ( Slumdog Millionaire) en Riz Ahmed ( Rogue One), maar is het inmiddels waarschijnlijker dat Aladdin door een nieuwkomer wordt gespeeld. Zo worden de Nederlandse acteur Achraf Koutet ( Land van Lubbers), de Canadees Mena Massoud en de Amerikaan George Kosturos genoemd.

De rol van Jasmine gaat waarschijnlijk tussen Power Rangers-actrice Naomi Scott en de Indiase Tara Sutaria. De enige rol die al vastligt is die van de Geest. Die wordt gespeeld door Will Smith.