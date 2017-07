Charlize Theron hekelt mannenwereld Hollywood

„Ik schaam me dat ik deel uitmaak van een industrie die nog nooit een vrouw een budget heeft gegeven dat hoger is dan het budget voor Wonder Woman”, zegt de actrice in een interview met Variety, waarin ze zich ook beklaagt over een gebrek aan vrouwelijke actiefilms. „Dat is zo f*cking prehistorisch.” Theron hoopt dat Wonder Woman daar verandering in gaat brengen.

Wonder Woman is de eerste superheldenblockbuster met een vrouwelijke hoofdrol. De film van regisseur Patty Jenkins brak vorige maand in het openingsweekend een record: niet eerder bracht een film van een vrouwelijke regisseur zo veel op in een openingsweekend. Theron werkte met haar samen voor de film Monster in 2003.

Volgens Theron, die binnenkort te zien is in de actiethriller Atomic Blonde, worden vrouwelijke successen niet genoeg gevierd.