Felipe en Letizia op de thee bij Charles

Na een welkomstceremonie, een rijtoer en een lunch op Buckingham Palace gingen koning Felipe en koningin Letizia van Spanje woensdagmiddag op theevisite langs bij prins Charles en zijn echtgenote Camilla in Clarence House.

Het theemoment bij Charles en Camilla is een rustpunt tijdens een vol programma op de eerste dag van het staatsbezoek dat het Spaanse koningspaar deze week brengt aan Groot-Brittannië. Charles en Camilla hadden aan het begin van de dag de koninklijke gasten uit Spanje opgehaald uit hun hotel voor de welkomstceremonie op Horse Guards Parade.

Voorafgaande aan de thee kreeg het Spaanse koningspaar een rondleiding langs kunstvoorwerpen in Buckingham Palace die een relatie hebben met de Spaans-Britse betrekkingen. Na de thee volgt nog een ontmoeting in het Britse parlement. Woensdagavond is het staatsbanket in Buckingham Palace in aanwezigheid van de voltallige Britse koninklijke familie.

Het laatste Spaanse koninklijk staatsbezoek aan Londen was 31 jaar geleden.