Guns N' Roses zorgt voor verkeerschaos

De band treedt woensdagavond op in het Nijmeegse Goffertpark voor 60.000 bezoekers. Het verkeer liep in de namiddag vast op de A50, A73 en N325. Rond 18.30 stond er in totaal 30 kilometer aan file op de wegen. ,,Ook rond 'Paradise City' Nijmegen staan overal files'', grapte de VerkeersInformatieDienst (VID) met een knipoog naar het bekende nummer van Guns N' Roses.

De band treedt nagenoeg in de originele bezetting op in Nijmegen, dus met zanger Axl Rose en gitaarvirtuoos Slash. Het concert is onderdeel van de Not in This Lifetime tour.