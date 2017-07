3D-foto's van Brian May in boek over Queen

De gitarist heeft vanaf de beginjaren van Queen foto's gemaakt met een stereo-camera. Voor het boek, dat in augustus in de Verenigde Staten leverbaar is, maakte hij een selectie van de fraaiste beelden en schreef er teksten bij.

"Het hele proces van het schrijven voor dit boek was bijna onderbewust. Als ik naar de 3D-foto's keek, werden herinneringen opgeroepen en kwamen de verhalen vanzelf. Het is het 3D element dat het zo aantrekkelijk maakt. Ik geloof dat elke afbeelding lezers er dieper in zal trekken. De foto's geven de lezer de kans om unieke Queen-momenten mee te beleven", aldus May in een persbericht.

Bij het boek wordt een 3D-viewer geleverd, die door Brian May zelf is ontworpen.