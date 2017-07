Poging tot inbraak bij Demi Lovato

Volgens TMZ slaagde een zwartgeklede man erin om tegen middernacht de beveiligingspoort te passeren. De man had volgens de politie van Los Angeles een ladder meegenomen waarmee hij op het balkon van de woning wilde klimmen. Op dat moment sloegen de waakhonden aan.

De huismeester zag de inbreker met een zaklamp door het slaapkamerraam van Demi schijnen en belde onmiddellijk het alarmnummer. Op het moment dat de politie arriveerde was de inbreker vertrokken. Demi Lovato woont pas sinds september in het huis in de Hollywood Hills.

De inbraak past in een reeks van inbraken bij Amerikaanse beroemdheden. Bij Hollywoodacteur Michael B. Jordan hebben inbrekers in mei een onbekend geldbedrag en juwelen buitgemaakt. In mei werd ook ingebroken bij Scott Disick, de ex van Kourtney Kardashian. Uit de woning van zangeres Alanis Morissette haalden inbrekers in februari 2 miljoen dollar aan sieraden. Die maand kreeg ook zangeres Nicki Minaj te maken met inbrekers. Bij Nicki zouden dieven voor zo'n 200.000 dollar aan sieraden en andere spullen hebben meegenomen. In maart was het huis van de Amerikaanse actrice Jaime Pressly aan de beurt, waar de buit bestond uit meer dan 30.000 dollar aan sieraden en een revolver.