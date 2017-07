Blake Lively tekent voor rol in reeks spionagefilms

Lively zal Stephanie Patrick spelen, die veel verdriet heeft nadat haar familie om het leven is gekomen in een vliegtuigongeluk. Als ze ontdekt dat het niet om een ongeluk gaat, start Stephanie een zoektocht naar de waarheid en de daders.

Reed Morano ( The Handmaid’s Tale) zal de eerste film van de reeks gaan regisseren en schrijver Burnell treedt op als uitvoerend producent. De 29-jarige Blake Lively speelde recent in de film The Shallows, die een People’s Choice Award won en Woody Allen’s Cafe Society, die in Cannes in première ging.