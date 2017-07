Arrestatiepapieren Al Capone onder de hamer

Al ’Scarface’ Capone was maffiabaas in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Hij verdiende grof geld met de illegale handel in alcohol, dat destijds was verboden in de Verenigde Staten. Zijn basis lag in de Amerikaanse stad Chicago.

Capone loopt in 1929 op 30-jarige leeftijd voor het eerst tegen de lamp met een pistool op zak en krijgt 8 maanden cel. In 1932 lukt het justitie na jarenlange observatie en onderzoek om Capone te pakken op het ontduiken van belastingen via zijn vele bedrijfjes die als dekmantels dienden. Hij krijgt uiteindelijk een gevangenisstraf van 11 jaar opgelegd die hij in de beroemde Alcatraz-gevangenis uitzit.

In november 1939 komt hij vrij, lijdend aan een vergevorderd stadium van syfilis, en wordt meteen opgenomen in het ziekenhuis. De gangster overlijdt op 25 januari 1947 op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.