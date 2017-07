Prins Harry’s eerste deelname staatsbezoek

Harry keek toe hoe koning Felipe een krans legde bij het graf van de onbekende soldaat. Vervolgens kreeg de prins met Felipe en Letizia een korte rondleiding door de kerk. Daarbij werd ook het graf van Eleonora van Castilië bezocht. De Spaanse prinses trouwde in de 13e eeuw met de Engelse koning Edward I en is een verre voorouder van koning Felipe.

Aan het eind van het bezoek tekenden de Spaanse koning en koningin het gastenboek van Westminster Abbey. Daarin staan ook de krabbels van Felipes ouders Juan Carlos en Sofía, die in 1986 een staatsbezoek brachten aan het Verenigd Koninkrijk.

Eerste staatsbanket

Felipe en Letizia begonnen gisteren aan een 3-daags bezoek. Na de officiële ontvangst door koning Elizabeth en prins Philip, was het tijd voor en kopje thee met prins Charles en zijn vrouw Camilla. Gisteravond schoven veel leden van de Britse koninklijke familie, onder wie prins William en zijn echtgenote Catherine, aan bij het staatsbanket. Ook prins Harry was daarbij. Het was de eerste keer dat hij een staatsbanket bijwoonde.

Vanochtend ging Felipe op pad met prins Andrew, de tweede zoon van Elizabeth en Philip. Vanavond vergezellen prinses Anne en haar man Tim Laurence het Spaanse koningspaar naar een diner. Vooraf wordt de Spaanse koning nog verwacht op Downing Street 10 voor een gesprek met de Britse premier Theresa May.