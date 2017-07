Mathilde met haar neus in de vrouwenbladen

Mathilde kreeg meer te horen over de historie van de tijdschriften, die al meer dan zeventig jaar worden uitgegeven. Ook schoof de echtgenote van koning Filip aan bij een redactievergadering en ging ze met medewerkers in discussie over een aantal maatschappelijke thema’s. Zo werd gesproken over kinderarmoede en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, onderwerpen waarvoor Mathilde zich al langere tijd inzet.

De Belgische koningin maakte ook een rondje over de redactievloer in Mechelen. Ze schoof aan bij een aantal medewerkers van de bladen en kreeg uitleg over hoe verschillende rubrieken tot stand komen.