Yannick de Waal speelt rol in Britse serie

The State vertelt over een groepje Britse jongens die naar Syrië afreizen om zich bij IS aan te sluiten. De Waal speelt een Nederlander die zich Abu Abbas Al-Hollandi noemt en met hetzelfde doel naar Syrië is gegaan. De regie is in handen van Peter Kosminsky, die hiervoor de serie Wolf Hall maakte.

Eerder was De Waal, zoon van schrijver en regisseur Simon de Waal, onder meer te zien in de SBS-serie Bureau Raampoort en de speelfilm Dorsvloer vol Confetti. Die laatste rol werd geprezen door het gezaghebbende Amerikaanse blad The Hollywood Reporter.

De 22-jarige acteur volgde onder meer een cursus aan de prestigieuze Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York. Het is nog niet duidelijk wanneer The State in Nederland te zien zal zijn.