Vrouw Michael Bublé openhartig over ziekte zoontje

„Wanneer deze dingen gebeuren in je leven, laat het je realiseren dat het belangrijkste ding niet is wat je dacht dat het zou zijn, namelijk om hoop te hebben en sterk te zijn” zegt Luisana tegen presentatrice Susana Gimenez. „Er waren slapeloze nachten, waarbij ik bad tot god, omdat het zo’n lang proces is. Godzijdank is het ergste nu voorbij.”

Eerder hadden doktoren aan de 30-jarige Lopilato verklaart dat Noah, die uiteindelijk gediagnosticeerd is met leverkanker, de bof had en geen behandeling nodig zou hebben. Later gaf Noah’s kinderarts de mededeling dat hij een infectie had en meerdere medische onderzoeken moest doorlopen.

Echo

„Tijdens het nemen van een echo werd me verteld dat ze iets in zijn buik hadden gezien. Die dag besloot ik om een vlucht te nemen naar de Verenigde Staten.” Hoewel het model Michael niet kon bereiken, omdat hij bezig was met het promoten van zijn nieuwe album Nobody But Me, hadden ze van tevoren ooit samen afgesproken dat als er iets dringends op medisch gebied is, ze naar Los Angeles zouden gaan.

„ Zonder Michael ook maar iets te vertellen heb ik een vlucht gepakt. Ik bracht Noah naar het ziekenhuis zodra we geland waren. We kennen een oncoloog, die niet gespecialiseerd is in kinderoncologie, die hem controleerde. Dit was allemaal te danken aan god, ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Zonder die echo hadden we het niet direct ontdekt en had het veel erger kunnen aflopen”, aldus Luisana.

Nadat hun zoontje deze diagnose kreeg, hebben de Haven’t Met You Yet-zanger en Lopilato een tijdje afstand gedaan van hun carrières om te focussen op de behandeling van Noah in Los Angeles. Het stel trouwde in 2011 nadat ze al twee jaar samen waren.