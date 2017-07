Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nicolette van Dam presentatrice bij Net5

52 min geleden

Nicolette van Dam presenteert het tweede seizoen van Kitchen Impossible op Net5. In dit programma stoomt meesterkok Robert Kranenborg jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking binnen korte tijd klaar voor een baan in de horeca. Arie Boomsma presenteerde het eerste seizoen.