Beyoncé verdiende het meeste in 2016

43 min geleden

NEW YORK - Beyoncé was in 2016 de best betaalde muzikant ter wereld. Dat blijkt donderdag uit de jaarlijkse berekening van Billboard. De 35-jarige zangeres verdiende in 2016 liefst 62,1 miljoen dollar (54,4 miljoen euro), het leeuwendeel (54,7 miljoen dollar) dankzij haar Formation World Tour.