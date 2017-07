„Ze zijn begonnen met daten al tijdens het filmen”, vertelt een bron aan People. „Ze hebben geprobeerd het geheim te houden, maar ze zijn samen op vakantie geweest en zien elkaar nu zoveel als ze kunnen”, vervolgt een ingewijde. Een andere naaste zegt dat de acteurs enorm met elkaar kunnen lachen.

De 21-jarige Holland verklapte tijdens de première van Spider-Man dat de 20-jarige Zendaya hem tips had gegeven hoe om te gaan met het sterrendom. „We zijn de beste vrienden. Ze is zo geweldig”, zei de acteur destijds over de actrice.

Spider-Man-liefdes

Holland en Zendaya zijn niet het eerste acteurskoppel uit Spider-Man die in het echt ook verliefd zijn geworden. Kirsten Dunst en Tobey Maguire waren een paar jaar aan het daten na de opnamen voor Spider-Manfilm uit 2002. Die relatie liep stuk vlak voor de opnamen voor Spider-Man 3 in 2007. Ook Emma Stone en Andrew Garfield kregen tussen 2012 en 2015 een relatie nadat ze samen speelden in The Amazing Spider-Man.