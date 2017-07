Shannon Purser genomineerd voor Emmy

„Ik voel me zo vereerd. Dank jullie wel en felicitaties aan alle andere genomineerden”, schreef Purser in een reactie op de nominatie op Twitter.

Wow. I am so incredibly honored. Thank you so much. Congratulations to all the other incredible nominees. @TheEmmys — Shannon Purser (@shannonpurser) 13 juli 2017

Met de hashtag #JusticeForBarb vierden fans van Stranger Things de nominatie van de actrice voor beste gastacteur- of actrice. Purser vertelde in april openhartig via Twitter dat ze biseksueel is. Eerder twitterde ze open over psychische problemen waar ze in het verleden mee kampte.

Barb, het personage dat Purser speelt, verdwijnt in de serie onder mysterieuze omstandigheden. Fans houden er allerhande theorieën op na wat er met Barb gebeurd zou kunnen zijn. De producenten van de populaire serie maakten eerder bekend dat Purser in het tweede seizoen terugkeert.

Sciencefitcionserie Stranger Things ontving in totaal 19 Emmynominaties, waaronder een voor de beste dramaserie. De Emmy Awards worden op 17 september uitgereikt in Los Angeles. Het tweede seizoen van de serie is vanaf oktober te zien op Netflix.