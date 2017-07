Nominatierecord Super Bowl-show Lady Gaga

Het productieteam achter de show is genomineerd in de categorieën 'production design for a variety nonfiction, event or award special', 'lighting design/lighting direction for a variety special', 'music direction', 'special class program', 'technical direction, camerawork, video control for a limited series, movie, or special' en 'sound mixing for a variety special series or special'.

In de strijd om de prestigieuze Amerikaanse tv-prijzen neemt het team het onder meer op tegen andere live tv-spektakelproducties zoals de uitreiking van de Oscars, de Tony's en de Grammy's.

I'm so proud of Haus of Gaga & the entire #SBHalftime team! We're so grateful to be nominated for 6 @TheEmmys the most ever! Thank you!!❤️ pic.twitter.com/ftMEquHu2n — xoxo, Gaga (@ladygaga) 13 juli 2017

De show van Gaga werd de bestbekeken pauze-act in de geschiedenis van de Super Bowl. De prestigieuze halftime-show is in de loop der jaren uitgegroeid tot een op zichzelf staand evenement tussen de wedstrijdhelften. Katy Perry en Bruno Mars kregen 2 Emmy-nominaties voor hun Super Bowl-shows, Beyoncé werd 3 keer genomineerd.