Frank van 't Hof loopt Nijmeegse Vierdaagse

Op dinsdag 18 juli loopt Jan Willem Roodbeen met hem mee, op woensdag sleept Leo Blokhuis hem er doorheen en op donderdag is het de beurt aan Wouter van der Goes. Ruud de Wild zendt vrijdag 21 juli uit vanuit Nijmegen om Frank tijdens zijn laatste kilometers op de voet te volgen.

Frank loopt dagelijks vijftig kilometer. Van dinsdag tot en met vrijdag is Frank van 04.00 tot 17.00 uur te volgen via NPO Radio 2 en de livestream op de website van de zender. De hele dag brengt hij updates op de radio. Hij finisht dagelijks bij De Wild in de Middag.

Na 200 kilometer lopen wordt Het Platenpaleis op vrijdagavond omgedoopt tot Het Blarenpaleis (20.00-22.00 uur) gepresenteerd door Frank vanuit het Nijmeegse centrum.