Prins Henrik naar ander ziekenhuis

Donderdag werd Henrik vanwege de beeninfectie opgenomen in het ziekenhuis. Er werd gehoopt dat hij zaterdag weer naar huis zou mogen. Op die dag vertrekt de koninklijke familie naar het zomerverblijf in Gråsten. De aankomst van het ‘regentpaar’ zoals koningin en prins worden genoemd, is ieder jaar een feestelijke gebeurtenis voor het stadje.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang de 83-jarige prins in het ziekenhuis moet blijven. Henrik vertoont zich nog maar weinig in het openbaar sinds hij aan het begin van 2016 met pensioen ging.