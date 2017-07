DMX op borgtocht vrijgelaten

Een woordvoerder van het Amerikaanse Openbaar Ministerie zegt tegen TMZ dat de rapper heeft verklaard niet schuldig te zijn aan de waslijst van veertien punten die in de aanklacht worden genoemd. De 46-jarige rapper verzweeg onder andere inkomsten uit royalties en een vergoeding die hij kreeg voor deelname aan een televisieshow.

DMX mag dan vrijgelaten zijn, hij is wel verplicht om dichtbij huis in de omgeving van New York te blijven. Hij wordt ook aan strikte drugstesten onderworpen en mag, nu hij op borgtocht vrij is, geen vuurwapens dragen. Naar verluidt beslist de rechtbank tijdens een toekomstige zitting of de rapper toestemming krijgt om op te treden buiten de regio New York.