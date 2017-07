Alexander Skarsgard en Alexa Chung uit elkaar

De twee waren sinds het voorjaar van 2015 bij elkaar, al spraken ze nooit publiekelijk over hun relatie. Ze zijn ook weinig samen gefotografeerd. De laatste keer was in mei in Manhattan en ook na een afterparty van het Met Gala in New York.

Een bron van E! News zegt dat de twee vriendschappelijk uit elkaar zijn gegaan. "Hun overvolle agenda's waren moeilijk op elkaar af te stemmen en ook de afstand speelde een rol. Ze hielden echt van elkaar en ze waren behoorlijk serieus. Ze hebben nog alle respect voor elkaar."

De bron ontkent dat Skarskard onlangs een blind date had met model Toni Garn, wat Page Six schreef. ''Alex en Toni hebben elkaar inderdaad ontmoet, maar er is geen sprake van een romance'', zegt de bron. Alexander Skarsgard ging van 2009 tot 2011 met actrice Kate Bosworth. Alexa Chung was tot de zomer van 2011 vier jaar samen met Alex Turner, zanger van Arctic Monkeys.