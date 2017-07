Mel B draait op voor partneralimentatie

De voormalige Spice Girl draait daarnaast op voor het betalen van zijn advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten, een bedrag van 140.000 dollar in totaal.

De 42-jarige zangeres had in maart een scheiding aangevraagd na een huwelijk dat tien jaar standhield. In mei beschuldigde Melanie Brown haar ex van mishandeling. Het jurylid van America's Got Talent beweerde daarnaast dat hij een affaire kreeg met hun kindermeisje. Stephen claimde op zijn beurt dat hij geen werk kan vinden door alle negatieve publiciteit door de scheiding en daardoor een grote schuld opbouwt.

De twee hebben samen een vijfjarige dochter Madison.