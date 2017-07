Anouk Hoogendijk in Expeditie Robinson

Anouk speelde in juni haar laatste voetbalwedstrijd. Ze is de komende tijd analist van het EK vrouwenvoetbal bij de NOS. ''Het hoge woord is eruit'', zegt Anouk in een filmpje op de Facebookpagina van het realityprogramma. ''Ik mag het eindelijk van de daken schreeuwen. En daar ben ik heel erg blij om want het was zo moeilijk om aan niemand te kunnen vertellen. En ik ben zo trots en zo blij dat mijn droom is uitgekomen."

Anouk, Marieke en Roeland zijn met twaalf andere BN'ers afgereisd naar een onbewoond eiland op de Filipijnen. De eerste uitzending van Expeditie Robinson is donderdag 7 september op RTL 5. Er doen dit jaar ook vier onbekende kandidaten mee: Ondernemer Herold Dat uit Asten, judoka Carlos Platier Luna uit Oldenzaal, verloskundige Imke Wieffer uit Enschede en Marlé Janssen uit Houten, die werkzaam is als onderhandelaar bij de politie.