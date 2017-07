Charlie Puth miste hit See You Again bijna

“Het was helemaal niet de bedoeling dat ik te horen zou zijn op het nummer, ik zou alleen betrokken zijn als schrijver”, zei Charlie over zijn wereldhit uit 2015 met Wiz Khalifa, die te horen is in de zevende The Fast and the Furious-film. “Ik was een nieuwkomer, nog niet cool genoeg om deel uit te maken van de franchise.”

Charlie, die later hits als Marvin Gaye en We Don’t Talk Anymore scoorde, dwong zijn rol echter af. “Dat telefoontje zal ik nooit vergeten. Ik kreeg allerlei redenen te horen waarom een andere artiest het nummer in moest zingen, maar toen zei ik: geweldig. Jullie film verschijnt over een week en ik geef jullie geen toestemming het liedje te gebruiken. Toen had ik op wonderbaarlijke wijze ineens een rol in de clip.”