Naomi Watts gaat niet voor het grote geld

Naomi wist al vroeg in haar carrière wat voor soort rollen ze wilde spelen. „Ik had mijn smaak al snel door. En ik denk niet dat ik goed kan spelen als ik geen oprechte connectie voel met het materiaal.” Toch trok geld Naomi een paar keer over de streep. „Ik ga niet zeggen bij welke films dat het geval was. Maar ik kan het zeker zien aan het resultaat.”

De actrice vertelt dat ze vaak al tijdens de opnames aanvoelt of een film of tv-serie een succes wordt of niet. Haar meest recente werk, de film The Book of Henry en de Netflix-serie Gypsy, werd niet echt positief ontvangen. „Dat brengt je zeker van z’n stuk. Je vraagt je af: wat is er mis? Kies ik de verkeerde projecten? Ligt het aan mij? Doe ik te veel? Je gaat aan jezelf twijfelen.”