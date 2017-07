Zussen OG3NE nemen afscheid van moeder

De familie nam in besloten kring afscheid van Isolde. De moeder van de zangeressen stierf woensdag op 48-jarige leeftijd. Ze had een zeldzame vorm van botkanker, vorige maand besloot ze haar behandeling te staken nadat er een nieuwe tumor in haar hals was gevonden.

OG3NE, vernoemd naar de bloedgroep van Isolde (O) en de genen die de zangeressen met hun moeder verbonden, heeft voorlopig alle optredens afgezegd. De drie zussen vertegenwoordigden Nederland dit jaar op het Eurovisiesongfestival met het nummer Lights and Shadows, een muzikale ode aan Isolde.