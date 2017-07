Titanic leerde Kate vooruit te kijken

„Ik moet eerlijk zijn. Door Titanic heb ik geleerd vooruit te kijken”, zei Kate tegen het Amerikaanse entertainmentprogramma, dat haar sprak over haar rol in The Mountains Between Us. „Als je in het script leest dat Jack en Rose door een half ondergelopen eetzaal rennen, moet je weten dat dat vijf draaidagen in het water zijn. Dus het hielp zeker toen ik dit script las. Je moet realistisch zijn over wat van je wordt gevraagd als acteur.”

’Nog nooit zo veel bagage’

Voor The Mountains Between Us begaf Kate zich weer in koude oorden. „Ik heb nog nooit zo veel bagage meegenomen”, grapte de actrice over de opnames, die in de Rocky Mountains plaatsvonden. „Ik moest er elke dag rekening mee houden dat ik veertig minuten nodig had om alle kleding aan te trekken.”

In tegenstelling tot Titanic is het in The Mountains Between Us, dit najaar in de Amerikaanse bioscopen, Kate die in het ijskoude water ligt. „Ik wist dat het gevaarlijk zou zijn om die scène op te nemen. Ik wist dat het extreem koud zou zijn. Maar tegelijkertijd kun je je daar niet helemaal op voorbereiden.”