Koningin Margrethe begint alleen aan vakantie

1 uur geleden

Koningin Margrethe is zaterdag alleen aan haar zomervakantie begonnen. De Deense koningin reisde zonder haar man prins Henrik af naar Gråsten Slot, het koninklijk zomerverblijf in het zuiden van Denemarken. Prins Henrik ligt met een infectie aan zijn been in een ziekenhuis in Skejby.