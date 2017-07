Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Appelpop strikt Tom Odell en Triggerfinger

39 min geleden

Appelpop heeft de laatste artiesten bekendgemaakt die in september op het gratis festival in Tiel te zien zijn. Onder de acts zitten Tom Odell, De Jeugd van Tegenwoordig en Triggerfinger. Het programma van het festival is nu helemaal compleet, laat de organisatie weten.