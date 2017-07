Moeder Mel B. woedend om partneralimentatie

“Dit zou nooit in Engeland gebeuren”, moppert ze op Twitter. “Ik vind dit echt walgelijk.” In een tweede tweet gaat ze nog even verder. Ze schrijft blij te zijn dat haar dochter nog leeft en dat ze na tien jaar zorgen eindelijk vrij is. “Dat is belangrijker dan geld”, besluit ze.

Mel (42) vroeg in maart een scheiding aan. Twee maanden later beschuldigde Melanie Brown, zoals Mel voluit heet, haar ex van mishandeling. Ze beweerde ook dat hij een affaire had met hun kindermeisje. Op zijn beurt claimde Stephen dat hij geen werk kon vinden door alle negatieve publiciteit. Daardoor was hij diep in de schulden geraakt.

De rechtbank veroordeelde Mel niet alleen tot het betalen van partneralimentatie. Ze moet ook opdraaien voor de advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten die Stephen heeft gemaakt. Het zou gaan om een bedrag van 140.000 dollar in totaal.