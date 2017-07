Gesigneerd album moordenaar John Lennon te koop

Op 8 december 1980, uren voordat Lennon zou overlijden, is Chapman gefotografeerd toen hij de Beatle benaderde in de buurt van Lennon’s huis, om hem te vragen het album te signeren.

Later, nadat John thuiskwam met zijn vrouw Yoko Ono na een sessie in de studio, is hij neergeschoten door Chapman. In alle chaos die de moord met zich meebracht is het gesigneerde album op de vloer beland en later door een conciërge aan de politie overhandigd als bewijsstuk.

Diezelfde conciërge kreeg hetzelfde album een tijd later terug van de aanklagers, met een dankbrief van een bij het proces betrokken advocaat.

Het album, dat wordt omschreven als ’het meest bijzondere hebbedingetje in de rock ’n roll geschiedenis’, is al meerdere keren verkocht. In 2010 leverde het nog 850.000,- dollar op.

Chapman, die nu twintig jaar tot levenslang uitzit in de gevangenis voor de moord, heeft eerder geprobeerd het album terug te krijgen door in 1986 een brief te schrijven waarin hij voorstelde om het te laten veilen voor een goed doel.