‘Nieuwe Mary Poppins is ijdel en raar’

Tijdens een filmpresentatie van Disney in het Californische Anaheim herinnerde Emily zich hoe ze, nadat ze de rol had gekregen, ongeveer vijftien minuten naar de originele film keek. Toen moest ze ‘m afzetten. “Omdat het simpelweg onmogelijk is om Julie Andrew te overtreffen. Dus ik moest mijn eigen Mary Poppins vinden.”

Disney maakte op D23, de fanbeurs die de studio om het jaar houdt, ook bekend dat het zijn Aladdin heeft gevonden. Na een lange zoektocht ging de titelrol in de live action remake van regisseur Guy Ritchie naar de relatief onbekende acteur Mena Massoud. Naomi Scott gaat Jasmine spelen. Eerder werd al bekend dat de rol van de geest wordt gespeeld door Will Smith.

Star Wars

Tijdens de fanbeurs gaf Disney ook de eerste beelden vrij van A Wrinkle In Time, met onder meer Oprah Winfrey en Reese Witherspoon en bracht het een behind the scenes-filmpje uit van de komende Star Wars-film, The Last Jedi.

Aan een paar duizend fans, van wie velen voor de zaal overnachtten voor een plekje in het publiek, liet de studio ook beelden zien van de live action remake van The Lion King waar regisseur Jon Favreau op het moment aan werkt. Daarnaast werden een aantal clips uit de komende Mary Poppinsfilm getoond.

Sterrencast

Een groot deel van de sterrencast van Avengers: Infinity Wars was opgetrommeld om exclusief materiaal van die film aan te kondigen. Onder meer Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Tom Holland (Spider-Man), Mark Ruffalo (The Hulk) en Robert Downey jr. (Iron Man) waren aanwezig, evenals Josh Brolin. Hij speelt in Infinity Wars de schurk Thanos.

De filmstudio hulde zich in stilzwijgen rond de Han Solofilm, een Star Wars-productie die volgens geruchten niet van een leien dakje gaat. Vorige maand werden de regisseurs van dat project ontslagen. Volgens The Hollywood Reporter is producent Lucasfilm ook niet tevreden met het acteerwerk van hoofdrolspeler Alden Ehrenreich.