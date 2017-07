Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Jan Smit jubelt om 'jubileumcijfers'

55 min geleden

Jan Smit is zondagochtend lekker wakker geworden. Het door hem gepresenteerde De beste zangers was zaterdagavond een van de drie best bekeken programma’s. Op Twitter jubelde Jan vanwege de kijkcijfers.