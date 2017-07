Yolanthe kreeg 'mooiste cadeau' in Turkije

Turkije is een land “waar ik van hou, dat het hart voor mij heeft geopend en waar ik me thuis voel”, schreef Yolanthe in het Turks op Instagram. “Je zal altijd een plekje in mijn hart hebben.”

De voetbalvrouw verhuisde in 2013 naar Istanbul, in oktober 2015 kwam zoontje

daar ter wereld. “God gaf me het mooiste geschenk ooit in Turkije: mijn zoon!”, schreef Yolanthe daar over. Ze liet ook weten “geen afscheid” te nemen van het land en er vaak terug te keren.

Waar het gezin Sneijder neerstrijkt, is nog onduidelijk. Eerder woonde Yolanthe met Wesley in Milaan, waar hij bij Internazionale speelde. In de zomer van 2010 trouwde het stel in Italië.