Kate Middleton geniet van finale Wimbledon

Ook prins Albert van Monaco was getuige van de wedstrijd tussen Roger Federer en Marin Cilic. De Zwitser Federer rekende in 3 sets af met de Kroaat Cilic. De 35-jarige Federer schreef het oudste en meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld voor de 8ste keer op zijn naam. Geen enkele andere tennisser deed dat eerder.

Federer en Cilic konden op flink wat aandacht van royals en sterren rekenen. Onder anderen de acteurs Hugh Grant, Bradley Cooper en Eddie Redmayne waren van de partij. Naast William, Catherine en Albert zaten ook prins en prinses Michael van Kent, prinses Alexandra en de hertogin van Gloucester op de tribune.

Groot fan

Traditiegetrouw overhandigde prins Edward, de hertog van Kent, de beker aan de winnaar. De neef van koningin Elizabeth is al bijna 50 jaar erepresident van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Kate is sinds vorig jaar beschermvrouwe van de organisator van Wimbledon. Zij nam die rol over van koningin Elizabeth, die de taak 64 jaar lang vervulde. De hertogin van Cambridge is groot fan van tennis en groeide op met Wimbledon, vertelde ze onlangs in een BBC-documentaire.

De afgelopen jaren miste Kate slechts één mannenfinale: in 2013. De destijds hoogzwangere hertogin smeekte haar gynaecoloog of ze naar de finale mocht, „maar hij zei: geen sprake van.” Twee weken nadat de Schot Andy Murray het toernooi won, beviel Kate van zoon prins George. „Ik heb hem nadien een briefje geschreven waarin ik me excuseerde voor mijn afwezigheid.”