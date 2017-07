Aaron Carter weer vrij, broer Nick wil helpen

De 29-jarige Aaron wordt verdacht van rijden onder invloed, marihuanabezit en het bezit van drugsgerelateerde voorwerpen. Ook zijn vriendin had wiet en bijbehoren op zak. Zij zou zich bovendien hebben verzet tegen haar arrestatie.

Backstreet Boy Nick Carter liet via Twitter weten dat zijn broertje op hem rekenen. "Aan mijn broer: Ik hou van je wat er ook gebeurt en als je behoefte hebt aan hulp ben ik er voor je", schreef de 37-jarige zanger. "Ik ben er voor je en wil je helpen om beter te worden", vervolgde Nick.

De gebroeders Carter hebben een moeizame relatie. In april vertelde Nick nog aan Us Weekly: "Mijn broer en ik hebben altijd ups en downs gehad in onze relatie. We zijn broers, wat had je anders verwacht? We doen ook nog eens hetzelfde, er zal altijd sprake zijn van een onderlinge strijd".