Op sociale media regent het klachten over de bereikbaarheid van de servers. Zondagavond ging de eerste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones in première en dat leidde mogelijk tot een overbelasting van de servers.

Met name fans in Mexico, Brazilië en Argentinië hebben moeite om verbinding te maken met HBO, maar het probleem lijkt zich in veel meer landen voor te doen.