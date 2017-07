Film MeesterSpion gaat naar Sarajevo

MeesterSpion is een spannende en komische film van de producent achter de hitfilms Mees Kees en Dummie de Mummie. De film vertelt het verhaal van de elfjarige Tim die samen met zijn ouders en zusje naar een hotel aan de kust verhuist. In het begin kan Tim moeilijk wennen aan zijn nieuwe thuis, tot hij Simon ( Beau Schneider) ontmoet. Simon is net ontwaakt uit het jaar 1973 en moet erg wennen aan de nieuwe tijd. Daarnaast moet hij als oud-spion nog een oude misdaadzaak oplossen.

De familiefilm trok vorig jaar in de herfstvakantie veel publiek. Eerder werd MeesterSpion ook geselecteerd voor andere festivals in het buitenland. Het Sarajevo Film Festival vindt plaats van 11 tot 18 augustus.