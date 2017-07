Disney onder vuur voor om Jasmine

Hoewel het verhaal van Aladdin in het fictieve land Agrabah plaatsvindt, zijn veel mensen op social media van mening dat het deel uitmaakt van het Midden-Oosten en dat er daarom ook Arabische acteurs bij horen. Zo vinden sommigen dat Scott te 'wit' is om Jasmine te zijn.

Afgelopen weekeinde werd bekend dat Scott is gecast voor de rol van prinses Jasmine. De geboren Britse heeft overigens wel oosterse roots. Haar moeder komt uit India.

Aladdin wordt gespeeld door Mena Massoud, een nog relatief onbekende Egyptische acteur, die opgroeide in Canada. Will Smith speelt in de film van Guy Ritchie de rol van de Geest.