StukTV op pad met Olaf Koens in Mosul

Normaal doet Thomas voor StukTV de meest opmerkelijke en gekke opdrachten, maar Olaf laat hem zien hoe het is om correspondent te zijn in een land in oorlog. "Ik weet dat er bij verslaggeving in conflictgebieden als Irak veel meer komt kijken dan alleen filmen en interviewen", zegt Thomas. "Het lijkt mij daarom super-interessant om dit zelf te ondervinden. Daarnaast wil ik heel graag weten hoe jongeren die al jaren leven in een oorlogsgebied denken over de toekomst."

Thomas doet verslag via de socialmediakanalen van RTL en Olaf Koens. Aan het einde van de week verschijnt een reportage op het YouTube-kanaal van StukTV.