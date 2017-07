premium

Nieuwe Planet of the Apes-film opent sterk

0 uur geleden

Het derde deel in de Planet of the Apes-reeks, War for the Planet of the Apes, is het beste geopend van de gehele trilogie. De film bracht afgelopen weekeinde ruim 907.000 euro op in de Nederlandse theaters, dat is anderhalf keer zoveel als het eerste deel dat uitkwam in 2011.