Lewis Hamilton lanceert Hamoji App

De officiële app van de drievoudig wereldkampioen Formule 1 geeft toegang tot meer dan 250 nieuwe en exclusieve emoji’s, stickers en uitdrukkingen, De app is ontwikkeld in samenwerking met het in Amsterdam opgerichte Cliq Digital.

De emoji’s zijn allemaal handmatig gekozen door Lewis Hamilton zelf en verder ontwikkeld door Cliq Digital, dat eerder aan de basis stond van onder andere de app van rapper Lil’ Kleine. De emoji’s kunnen eenvoudig worden gedeeld via het Hamoji-keyboard dat werkt in iMessage en alle andere chat apps (zoals WhatsApp, Snapchat, Facebook en Twitter).

iPhone-gebruikers hebben toegang tot Hamoji-stickers die aan iMessage kunnen worden toegevoegd. Lewis Hamilton: „Ik gebruik dagelijks emoji’s om te communiceren. Het was onwijs leuk om mijn eigen pakket te kunnen samenstellen. Ik ben meer dan blij met het eindresultaat en hoop dan ook dat gebruikers net zo veel lol gaan beleven aan de Hamoji’s als ik!”