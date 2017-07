In 0,03 seconde volgt regisseur Suzanne Raes de zwemmers Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman van de voorbereidingen op de Olympische Spelen 2016 tot en met de beslissende races. Jarenlang trainen ze ieder op hun manier zes dagen per week, kilometers per dag met Rio als stip aan de horizon. Ze worden bijgestaan door zeer diverse coaches: een Spartaanse driller, een rekenmeester en een gedreven vriend.

Ranomi kan niet wachten tot de uitzending. Op Instagram schrijft ze: „Kijktip! Eindelijk op tv! Onze zwemdocu ’0,03 seconde’, vanavond om 20.25 uur op NPO2”

‪Kijktip! Eindelijk op tv! Onze zwemdocu '0,03 seconde', vanavond om 20.25 uur op NPO2 A post shared by ranomikromo (@ranomikromo) on Jul 17, 2017 at 2:23am PDT

De docu geeft een indringende inkijk in de wereld van topsport, zo schrijft schrijft TV-visie. Talent, gedrevenheid en afzien betekenen er alles, maar bieden geen enkele garantie op succes. Want de afloop van de Spelen is bekend. Het keiharde trainen wordt niet beloond met successen in het zwembad. Zelfs voormalig Olympisch kampioene Ranomi behaalt geen medaille.

Toch nog goud

Uiteindelijk leveren Sharon en Ferry bij het strand van Copacabana op de valreep een adembenemende prestatie. Bij het openwaterzwemmen behalen zij beiden goud. Een overweldigende finale, waarin winnen en verliezen, vreugde en verdriet, vervulling en leegte dicht bij elkaar blijken te liggen.