Daniel Radcliffe helpt beroofde toerist in Londen

De tas van de toerist werd door twee jongens op een scooter gestolen, waarbij de man schrammen in zijn gezicht opliep. Voormalig politieman David Videcette had de jongens al een tijdje in het vizier. „Ze reden op een scooter zonder nummerplaten en keken nieuwsgierig naar mensen op het voetgangerspad.”

Videcette zag de overval gebeuren en probeerde de jongens met zijn auto aan de kant te duwen. Een van de jongens trok een mes, en kort daarna scheurden ze er, met de Louis Vuitton-tas, door rood licht vandoor. Toen Videcette terugkeerde naar de plaats delict zag hij Radcliffe bij het slachtoffer staan, zo vertelt hij tegen Standard.

Behulpzaam

„Het was een beetje een onwerkelijk moment. Ik zei „Jij bent Daniel Radcliffe” en hij antwoorde: „Ja, dat ben ik”. Hij was erg aardig, ik denk dat niet veel sterren zouden zijn gestopt om te helpen. Het slachtoffer was echt heel erg geschrokken.”

Een woordvoerder van Radcliffe bevestigde zijn aanwezigheid bij het voorval, maar stond verder niet open voor commentaar. Vooralsnog zijn de daders niet gearresteerd, maar het onderzoek loopt nog.