Pathé toont in september oude Disney-films

Het is de derde keer dat Pathé een Disney-maand organiseert. The Jungle Book uit 1967 vertelt over een weesjongetje dat in een oerwoud wordt opgevoed door dieren. Wall-E uit 2008 is het verhaal van een rijdende vuilnisbak die op aarde is achtergebleven nadat de mensheid op zoek is gegaan naar een schonere planeet.

101 Dalmatiërs uit 1961 gaat over een wrede zakenvrouw die zich heeft voorgenomen een jas van puppybont te maken. Pocahontas uit 1995 is het geromantiseerde verhaal van een Indiaanse prinses die verliefd wordt op een koelbloedige Britse legerleider. De laatste film is gekozen na een enquête op de website van Pathé.

De animatiefilms zijn te zien in zowel de Engelstalige als de Nederlands nagesynchroniseerde versies. De kaartverkoop van de Disney-weken is vandaag van start gegaan.