Acteurs Jamie Bell en Kate Mara getrouwd

Bell deelde een foto waarop zij elkaar zoenen, met als onderschrift „Me & Mrs B.” Ook Mara deelde de foto, met als onderschrift „huwelijksceremonie”.

Jamie Bell (31) is bekend van films als Billy Elliot, The Adventures of Tin-Tin en King Kong. Mara (35) brak door met haar rol als journaliste Zoe Barnes in House of Cards en was verder onder meer te zien in Brokeback Mountain en The Martian.

Het tweetal kent elkaar van de set van Fantastic Four, waar zij samen in speelden.